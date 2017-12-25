Üniversiteli Öğrenciler, Zülal Tütüncü İçin Eylem Yaptı

Üniversiteli öğrenciler, Zülal Tütüncü için eylem yaptı



İSTANBUL - Üniversite Kadın Meclisi adı altında bir araya gelen üniversiteli öğrenciler, İzmir'de öldürülen Zülal Tütüncü için eylem yaptı. 2017 yılında 364 kadının cinayete kurban gittiğini belirten öğrenciler, Zülal Tütüncü davasının da sonuna kadar takipçisi olacaklarını söylediler.

Üniversite Kadın Meclisi adı altında bir araya gelen üniversiteli öğrenciler, İzmir'de öldürülen Zülal Tütüncü için İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesi önünde eylem yaptı.

"Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz" yazılı pankart açan öğrenciler, "Zülal İçin Sessiz kalmayacağız ve Kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Üniversite Öğrencisi Beyza Aksay, 2017 yılının başından bu yana 15-24 yaş aralığında tam 60 kadın öldürüldü. Biz genç kadınlar, hayatımızın her alanında saldırılara maruz kalıyoruz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Üniversite öğrencisi Dilara Gevrek ise "21 yalındaki Zülal Tütüncü bir erkek tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Faili, 'Çok pişmanım. Hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum' diyerek cinayeti anlık bir şeymiş gibi gösterip, dava sürecinde cezada indirim almaya çalışıyor. Kadın cinayetlerinin bahanesi olamaz. Failin iyi hal indirimi almadan cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bu davanın takipçisi olacağız. 2017 yılında 364 kadının cinayete kurban gitti. Buna artık dur denmeli" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından yere konan Zülal Tütüncü'nün fotoğraflarının üzerine karanfil bırakıldı.