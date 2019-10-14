Üniversiteli öğrenciler harekata destek için yurda bayrak astı

14.10.2019 18:02

Karabük'te, KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.

Bahaddin Gazi Yurdu'nda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na manevi destek vermek için yurt binasının içine dev Türk bayrakları astı.

Bayrak çevresinde toplanan öğrenciler, operasyona katılan Mehmetçik için dua etti.

Kaynak: AA