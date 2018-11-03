Kilis'te, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversiteli öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından organize edilen defne fidanı dikim etkinliğine, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, KYK İl Müdürü Cengiz Korkmaz, 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ile 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri ile birlikte katıldı. Binlerce defne fidanı toprakla buluşturuldu. - KİLİS