Üniversiteli öğrenciler engelli arkadaşları için 'Dalmak Özgürlüktür' diyecek

10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:36

BURSA Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu (USAT) öğrencileri, üniversitedeki engelli arkadaşları ve Bursa'daki tüm engellilerin topluma daha fazla uyum sağlaması amacıyla özel bir projeye imza atıyor. 2004 yılından itibaren her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri proje ile yüzlerce engelliye yaşama sevinci aşılayan gençler, bu yıl da çok sayıda engelliye ulaşmayı hedefliyor.

BUÜ Su Altı Topluluğu Başkanı Buğra Gezgin, 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde "Dalmak Özgürlüktür" sloganıyla 15 yıldır sürdürdükleri projeyi bu yıl da hayata geçireceklerini söyledi. Üniversite gençleri olarak yüzlerce engellinin suyun iyileştirici özelliğinden faydalanmasını sağladıklarına işaret eden Topluluk Başkanı Buğra Gezgin, "Yardımsever kurum ve kuruluşların desteği ile birlikte bir ilke imza atarak 2004 yılında başlattığımız proje ile üniversitemizdeki engelli öğrencilerin ve Bursa'daki engelli çocukların topluma daha fazla uyum sağlaması ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla dalış ve yüzme etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile engelli bireyleri su altının iyileştirici dünyası ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerine engelli bireylerin de bu ülkede var olduğunu göstermeyi amaçlamakta, onların sosyal sorumluluklarından birini yerine getirebilmeleri için fırsat yaratmaktayız" diye konuştu.

YARDIMA DEĞİL İMKANA İHTİYAÇLARI VAR2004 ve 2018 yılları arasında sosyal sorumluluk kavramının farkında olan bazı kurum ve kuruluşların destekleri ile "Dalmak Özgürlüktür" projesini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gezgin, "Bu çalışmalarımızın hayata geçiş sürecinde yaşadığımız ve öğrendiğimiz tecrübelerden elde ettiğimiz en çarpıcı sonuç ise 'engellilerin, yardımdan çok onlar için oluşturulacak imkanlara ihtiyaç duydukları' idi. 2019 yılında yeni bir 'Dalmak Özgürlüktür' projesini gerçekleştirerek daha fazla üniversiteliye bu sonucu göstermek ve daha fazla engelli arkadaşımızın sosyal ve sportif etkinliklerde yer almalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

USAT Başkanı Buğra Gezgin, bu yıl projeyi 14-15 ve 21-22 Aralık tarihleri arasında özel bir okulun yüzme havuzunda düzenleyeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA