Üniversiteli Mehmet Ali'nin, kafa travması sonucu öldüğü belirlendi KONYA'da, ablasına şiddet uygulayan eniştesinin babası ile 2 kardeşi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülen üniversiteli Mehmet Ali Demirel'in (23), otopsi raporu ortaya çıktı.

KONYA'da, ablasına şiddet uygulayan eniştesinin babası ile 2 kardeşi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürülen üniversiteli Mehmet Ali Demirel'in (23), otopsi raporu ortaya çıktı. Demirel'in, otopsisinde künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirlendi.

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel'i de alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre, Demirel'i, konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil Koç (48) ve İsa Koç (46) demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversiteli genç, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Adil Koç ve İsa Koç, olayın ardından tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Hüseyin Koç da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı itirazının ardından tutuklandı. KÜNT KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLMÜŞ

Üniversiteli Mehmet Ali Demirel'in yapılan otopsisinde hazırlanan otopsi raporuna göre; dirsek, el, diz ve diz altında yara, sol omzundan dirseğe kadar 30 santimetre uzunluğunda sıyrık, frontal (beyin) bölgede 2 santimetrelik kesik, el bileğinde 5 santimetrelik yara, sırt bölgesinde toplamda 25 santimetre uzunluğunda yara ve baş bölgesinde ise temporal alanda 10 santimetrelik sıyrık tespit edildi. Roparda, aldığı darbeler sonucunda baş bölgesinde yoğun kanama olduğu saptanan Demirel'in, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafaiçi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA