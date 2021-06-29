Üniversiteli kurbanlıklar satışa sunuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi çayır ve meralarında yetiştirilen küçük baş kurbanlıklar satışa sunuldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi çayır ve meralarında yetiştirilen küçük baş kurbanlıklar satışa sunuldu.

Yemlerinde sentetik herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık kontrolleri fakülte bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapılan kurbanlıkların satışı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, hayvanların kulak küpe numarası üzerinden ADÜ Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Mutemetliği'ne 200 TL kaparo yatırarak kurbanlığını ayırtabilecek. 28 Haziran 2021 tarihli ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar tartılarak değişen ağırlığa göre yeniden tespit edilecek. Ayrılan hayvanların kalan bedelleri için son ödeme tarihi 16 Temmuz 2021 olarak belirlenirken, vatandaşların ödemelerini belirtilen son ödeme tarihine kadar Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Veznesi'ne yatıracak. Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan yada kurbanlıklarını almaya gelmeyen vatandaşlar kurbanlıklarını satın almaktan vazgeçilmiş sayılacağından kaparoları iade edilmeyecek. Ayrıca Fakülte bünyesinde Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kesim hizmeti verilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 100 lira karşılığında sıra numarası almaları gerekecek.

Covid-19 salgın hastalığı koruma tedbirleri kapsamında, fakülte hayvancılık işletmesine kurbanlık hayvan bakmak için gelen vatandaşların maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi, el dezenfektanı kullanması ve kesim randevusu alan vatandaşların kesim günü randevu ile belirlenen saatte en fazla iki kişi olarak gelmeleri şart koşulacak.

Kurbanlık hayvan ayırmak isteyen vatandaşların mesai saati içerisinde drive.google.com/file/d/1WF1IFvyKje0LwPplyaePGHHT3d7F6Ido/view'usp=sharing adresinde yayınlanan listelerde kulak küpe numaraları ve canlı ağırlıkları belirtilen hayvanlardan beğendiklerini 0256 772 70 22-23 ve 0534 059 10 09 numaralarından ayırtabilecekler. Kurbanlıkların canlı ağırlık satış bedeli ise kilogram başı KDV dahil erkek kuzu 36 TL, dişi kuzu 36 TL, toklu dişi 33 TL, toklu erkek 33 TL ve koyun 30 TL olarak belirlendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı