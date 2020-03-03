: Üniversiteli kız öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

03.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:57

Bitlis Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e selam göndererek, odaların ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Yurdun önünde toplanan kız öğrenciler, odaların ışıklarıyla "TSK" yazarak, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan kız öğrenciler, "Başımız sağolsun" yazılı pankart açtı.

Şiirlerin okunması ve dua edilmesinin ardından öğrenciler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla TSK yazısının fotoğrafını çekti.

Yurt öğrencilerinden Ebru Boğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında olduklarını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Boğa, "Beşminare Kız Öğrenci Yurdu olarak TSK'nın yanında olduğumuzu göstermek için ışıklarımızla TSK yazdık. İdlib'teki hain saldırıyı kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. TSK'ya selam olsun." dedi.

Öğrencilerden Büşra Özden ise arkadaşlarıyla İdlib'teki hain saldırıyı kınamak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla toplandık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yurdumuzda da ışıklarımızla TSK yazdık." diye konuştu.

Merve Özkan da İdlib'teki hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. TSK'ya selam olsun." dedi.

Dilan Öykü Yöndem de TSK'ya destek vermek amacıyla soğuk havada toplandıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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