Üniversiteli İrem'in Babası: Trafik Kazası Değil Cinayet

muhabirine açıklamalarda bulundu. Akkaya, "Herkes çocuğuna sarılıp, uyurken veya severken, ben kara toprağa sarılıyorum. Bu bir trafik kazası değil, cinayettir; ama takdir-i ilahi. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Bu saatten sonra kimsenin yapabileceği bir şey yok. Her şey adaletin elinde. Adalete, mahkemelere güveniyoruz. İnşallah gerekli en ağır cezaları verecektir. Sözün bittiği yer. Ben çocuğumu buraya güle oynaya getirdim. Buradan cenazesini götürdüm" diye konuştu.

'HUKUKTAN ALDIĞI SÜREYİ İÇERİDE GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ'

Teyze Selda Avcı da "İrem Su, bizim ailemizin tek torunu. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en uysal, en mütevazı, en hatırnaz, kalp kırmayan, 'Hayır' demeyen, güzel, tatlı bir çocuk olarak yetiştirildi. İnşaat mühendisi olmak için buraya geldiğinde o kadar mutluydu ki dersleri o kadar zorken, 'Teyze ben inşaat mühendisi olacağım' diye mutlulukla okuyordu. Alkollü bir sürücü Afyon Düzağaç'tan Antalya'ya gitmek üzere gece 4'te yola çıkıyor, sabah 7'yi çeyrek geçe burada kaza gerçekleşiyor. Bir kasap olarak eline satırını almış, neye çarpacağını bilmeden kedi, köpek, insan, çocuklar neyin olacağını öngörmeden gidiyor. Yeşil ışıkta bizim çocuklar temkinli bir şekilde yola çıktıkları halde kırmızı ışıkta geçip çarpıyor. 1.92 promil alkollü olarak şehirler arası yola çıkıyor. 19 yaşında gepegenç bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Şu anda biz sadece hukuktan aldığı süreyi kendisinin içeride geçirmesini ve her gün sabah kalktığında gepegenç bir kız çocuğunun hayatını bitirdiğini bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'10 GÜN GEÇTİ, KENDİMİZE GELEMEDİK'

İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirdiği kavşakta çok kaza olduğunu da kaydeden Selda Avcı, "Elimizden gelirse buraya yapılacak kavşağa maddi destek olmak ya da diğer öğrencilere yardımcı olmak isteyeceğiz. Ama özellikle istediğimiz Türkiye'deki alkollü araç kullanımına ait cezaların artması ve insanların alkollüyken direksiyon başına geçmekten korkacak kadar büyük bir ceza alması. Çarpan kişinin bu kadar yüksek alkollü olması hem üzücü hem kahredici. Olayın üzerinden 10 gün geçti, biz kendimize gelemedik" dedi. - Burdur

Kaynak: DHA