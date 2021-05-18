Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası (2)

2 ARKADAŞI TUTUKLANDIAntalya'da, Havva Nur Çalışgan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Murat Onur Şenkaya ile Mert Değer, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.