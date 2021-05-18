Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası (2)
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Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası (2)

Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

2 ARKADAŞI TUTUKLANDIAntalya'da, Havva Nur Çalışgan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Murat Onur Şenkaya ile Mert Değer, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Antalya'da, Havva Nur Çalışgan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Murat Onur Şenkaya ile Mert Değer, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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