ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Antalya'da iki arkadaşıyla gittiği apart otelde uyuşturucu madde almasının ardından fenalaşan üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan (19), yaşamını yitirdi.

Antalya'da iki arkadaşıyla gittiği apart otelde uyuşturucu madde almasının ardından fenalaşan üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan (19), yaşamını yitirdi.

Cenazenin morgdan alınması sırasında sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, Bu acıya nasıl dayanacağım diye gözyaşı döktü. Genç kızın 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, apart otele gitti. Burada bir süre eğlenen 3 arkadaş, 'Şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer adet aldı. Bir süre sonra Havva Nur Çalışgan fenalaştı. Bunun üzerine arkadaşları, genç kız için ambulans çağırdı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Havva Nur Çalışgan'a müdahalede bulundu. Ancak Çalışgan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezine götürüldü. Havva Nur Çalışgan'ın cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, Ben bunca yıl iki çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı. Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım diye gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı