ÜNİVERSİTELİ HASAN'IN DENİZDE CESEDİ BULUNDU - Haberler
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ÜNİVERSİTELİ HASAN'IN DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Konak ilçesi açıklarında, üniversite öğrencisi Hasan Kılıç'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesi açıklarında, üniversite öğrencisi Hasan Kılıç'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Üçkuyular Vapur İskelesi açıklarında meydana geldi. Denizde ceset görenler, polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde cesedin, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜNİVERSİTELİ HASAN'IN DENİZDE CESEDİ BULUNDU

ÜNİVERSİTELİ HASAN'IN DENİZDE CESEDİ BULUNDU

ÜNİVERSİTELİ HASAN'IN DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hasan Kılıç, Üniversite, İzmir, Güncel, Haber

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