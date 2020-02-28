Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 55'inci gün

28.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:04

TUNCELİ'de, 55 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları bugün de devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü, kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışmasıbaşlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

10 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYORGülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 55'inci günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde yapılan arama çalışmaları, AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle su altında arama yapılamayan çalışmalar kapsamında, ekipler, botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama yaptı. Kayıp Gülistan'nın izine henüz rastlanılmadı.

Kaynak: DHA