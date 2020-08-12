Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 221'inci gün
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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 221'inci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan su altı ve su yüzeyi arama çalışmalarının 221'inci gününde de bir ize rastlanmadı.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 221'inci gün
12.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:59

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan su altı ve su yüzeyi arama çalışmalarının 221'inci gününde de bir ize rastlanmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıda çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Gülistan'ın son görüldüğü bölgede Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürdürülürken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos günü tekrar başlandı. Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 221'inci gününe girerken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 2 su altı robot kamerasıyla (ROV) Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 7 ilden gelen AFAD ekiplerinden oluşan toplam 70 kişilik ekip, su altında ve su yüzeyinde arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün gün boyu yapılan aramalarda da Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

'BEYAZ OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ DİNLEMİŞ' Kardeşi için yapılan arama çalışmalarını takip eden Aygül Doku, Gülistan ile erkek arkadaşı Z.A.'nın 5 Ocak günü bir kafeteryanın önünde yaptıkları görüşmeye ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, beyaz renkli otomobildeki sürücünün onları 2 dakika boyunca dinlediğini öne sürdü. Araç sürücüsünün kim olduğuna ilişkin bir tespitin yapılmadığını iddia eden Doku, bu yönde talepleri olduğunu söyledi.

 


Kaynak: DHA

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