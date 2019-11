Üniversiteli Güleda, öldürüldü (3)

19.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:31

KATİL ZANLISI ZAFER PEHLİVAN TUTUKLANDI

GÜLEDA'NIN YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIMI

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu. Cankel'in, 18 Kasım'da öldürülmeden bir gün önce, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazdığı görüldü. Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıktı. Güleda Cankel'in 14 Kasım'daki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' yazdığı, bir diğer paylaşımında ise 'İnsanları tanıdıkça kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum' yazdığı görüldü.TUTUKLANDIÜniversite öğrencisi Güleda Cankel'i öldüren, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19), polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Zafer Pehlivan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. 'KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN DİYORUM'Olayın yaşandığı Fatih Mahallesi'nin muhtarı Osman Başpınar, talihsiz bir olay meydana geldiğini belirterek, "Emniyetten de edindiğimiz bilgilere göre geçmişte bir arkadaşlık varmış. O arkadaşımız 1 gün önce akşam tartışıyorlar herhalde. Polisler geliyor. Şikayet olmadığı için salınıyor. Dün öğlene doğru tekrar geliyor. Tartışma sonucu böyle talihsiz bir olay oluyor. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemez. Kadına şiddet zaten böyle bir kelimeyi kullanmak bile istemiyorum. Kadın annedir, kadın eştir, kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Olayın meydana geldiği aparttan dış plan görüntüApartın girişinden görüntüDetaylarMuhtar Osman Başpınar ile röportajAdliye dış plan görüntü

Şüphelinin araca bindirilip götürülmesi

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

======================

Kaynak: DHA