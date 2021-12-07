Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

BURDUR'da 5 yıl önce belediye kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) ailesi, pandemi nedeniyle Burdur'a gelemeyince kızlarının öldüğü yere çiçekçi aracılığıyla 19 çiçek ve fotoğraf bıraktırdı.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da 5 yıl önce belediye kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) ailesi, pandemi nedeniyle Burdur'a gelemeyince kızlarının öldüğü yere çiçekçi aracılığıyla 19 çiçek ve fotoğraf bıraktırdı.

Burdur'da, 7 Aralık 2016 tarihinde, Halk Pazarı Caddesi'nde Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Denizli'de oturan ve her yıl kazanın olduğu yere gelerek, karanfil bırakan baba Ömer Çakal ve anne Teslime Çakal, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle Burdur'a gelemedi. Çakal çifti, Burdur'daki çiçekçi aracılığıyla, kazanın yaşandığı kaldırıma 19 çiçek ve kızlarının fotoğrafını bıraktırdı.Medine Gizem Çakal'ın fotoğrafının üzerindeki 'Ben Medine Gizem Çakal. Gurbette üniversiteye giderken öldürülen ben, ne yaptım size? Hatta babama 'Ben nüfusumu Burdur'a alacağım. Burdur Belediyesi ve esnafı kazansın. Esnafın tek geliri asker ve öğrenci' dedim. Siz beni göz göre göre öldürdünüz. Oysa ben Müze Parkı'nda söz vermiştim babama. Takipçisi olacağız. Gizem Çakal için adalet' yazısı dikkati çekti.


Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı

Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti

Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti

 Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title