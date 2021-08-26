Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
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Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da servis minibüsü ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu 21 yaşındaki üniversiteli genç, kaza yerinde yapılan yarım saatlik kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da servis minibüsü ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu 21 yaşındaki üniversiteli genç, kaza yerinde yapılan yarım saatlik kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kazada gençten geriye 19 gün önce aldığı hurdaya dönen motosikleti ile başucuna konulan kaskı kaldı.

Kaza, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3938 sokak ile 3933 sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ANH 603 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Aydın (21), staj gördüğü işyerinden ayrılıp evine doğru gittiği sırada, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plakalı servis minibüsüyle kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir yana, sürücü genç ise farklı noktaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hayata döndürmek için yarım saat kalp masajı yapıldı

Sağlık ekipleri, olay yerinde Aydın'ı hayata döndürmek için yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Çevredekilerin üzgün bir şekilde takip ettiği kurtarma çabalarında genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Kaza haberini duyan Aydın'ın staj gördüğü işyerinden arkadaşları olay yerine geldi. Aydın'ın hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan arkadaşlarını polis teselli etti. Aydın'ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikletini hurdaya dönerken, başucuna konulan kaskı da çevredekileri hüzne boğdu.

Bölge sakinleri ise kontrolsüz kavşakta daha önce de kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınması talebinde bulundu.

Elektrik mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın'ın bir süredir Antalya'da staj gördüğü öğrenildi.

Gencin cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Üniversiteli gençten geriye başucundaki kaskı kaldı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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