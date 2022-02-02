Üniversiteli gençlerin masa tenisi keyfi

OSMANİYE (İHA) - ' Erzurum Sanat Kampı'na katılan Üniversiteli gençler Masa Tenisi Turnuvasında buluştu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYGM 6. Tematik Kış Kampına katılan Üniversiteli Kız Öğrenciler, Masa Tenisi Turnuvasında ter döktü.

Erzurum GSİM'nin ev sahipliğini yaptığı 'Güzel Sanatlar Kampı'na katılan Osmaniye, Hatay, Muğla, Bolu, K.Maraş, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Uşak'tan katılan kız öğrenciler masa tenisi turnuvasında ter döktü.

GSB Yurtları'nda kalan ve Erzurum Güzel Sanatlar Kampına katılan öğrenciler için boş zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Erzurum Kazım Karabekir Kız Yurdu'nda kamp yapan öğrenciler için düzenlenen masa tenisi turnuvası oldukça keyifli geçti.

Dokuz ilden gelen öğrencilerin kıyasıya yarıştığı masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

Erzurum'da Cuma gününe kadar devam edecek olan Güzel Sanatlar Kampı'na katılan gençler için çeşitli aktiviteler düzenlenmeye devam edilecek. - ERZURUM