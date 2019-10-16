Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)

Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)

TUTUKLANDILARMersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi...

16.10.2019 18:04
Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)

TUTUKLANDILAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor.


Kaynak: DHA
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