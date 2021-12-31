Üniversiteli gençlere "Stres Yönetimi" semineri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteli gençlere "Stres Yönetimi" semineri

Üniversiteli gençlere
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik stres yönetimi semineri verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik stres yönetimi semineri verildi.

Kütahya'nın Simav İlçesinde, motivasyon eğitimi etkinliklerini ilçe ve il dışına taşıyan Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Şaphane Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sınav öncesi eğitimde motivasyon ve stres yönetimi semineri verdi.

Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, sınav kaygısı sonucunda oluşan stresin duygusal, fizyolojik ve psikolojik boyutlarının bulunduğunu belirtti. Armağan, "Strese yol açan durumların ortaya çıkaracağı duygular ve psikolojik uyarılmalara karşı gençlere eğlenceli bir seminer ortamı yaşatıyoruz. Sınav öncesi kaygılarını artıran düşüncelerden arınmalarını sağlıyoruz. Hayatın güçlükleri ile mücadele etmek için, gençlerimizin yeteneklerine güvenmelerini istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Üniversiteli gençlere Stres Yönetimi semineri

Üniversiteli gençlere Stres Yönetimi semineri

Üniversiteli gençlere Stres Yönetimi semineri

Üniversiteli gençlere Stres Yönetimi semineri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title