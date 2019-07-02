Üniversiteli gençlerden örnek davranış

Mersin'in Tarsus ilçesi bir grup üniversiteli genç, zihinsel engelli çocukları yönelik çalışmaları ile dikkat çekerken, yapılan çalışmaları büyük takdir topladı.

İlçede bulunan bazı okullarda eğitim gören zihinsel engelli çocukları, yaptıkları program dahilinde ziyaret ederek, onlarla vakit geçirip, aldıkları hediyeler ile sevindiren üniversiteli gençlerin bu davranışları büyük beğeni topladı.

Konu ile ilgili üniversiteli gençler adına açıklama yapan Utku Akdemir, "Yaptığımız bu işi bir insani görev olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, zihinsel engelli çocukları ziyaret edip bir nebze olsun onlara moral motivasyon olmak ve çevremize örnek olmasını istiyoruz. Bu çocukları gördüğümüz zaman garip bakışlarla süzmemizin bir anlamı yok çünkü onlarda bizden biri. Bu işi bir ekip olarak yapıyoruz ekibimizde eşit bir cinsiyet dağılımı olup 3 kız 3 erkekten oluşmaktadır. Bizlere katılan arkadaşlarımız oluyor bazen bu sayı 9-10 buluyor" dedi.

Yapılan bu çalışmanın tamamen kendi fikirlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Herhangi bir vakfa üyeliğimiz yok kendi imkanlarımız ve sevenlerimizin yardımıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şu an da az kişiden oluşan bir ekibimiz olabilir ancak bu ekibin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. hedefimiz önce 25 sonra 50 olmak üzere yavaşça büyümek. Ziyaretlerimiz özel günlerde olsun, ayda bir defa olmak üzere küçük hediyelerle onlara sürpriz yapıyoruz. Beraber oyunlar oynayıp eğleniyoruz ve gerçekten bu işi canı gönülden severek yapıyoruz. Son olarak da ekipçe bir sözümüz var "sevgi varsa engel yoktur" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA