Üniversiteli gençlerden Karşıyakalı miniklere jest
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Üniversiteli gençlerden Karşıyakalı miniklere jest

Üniversiteli gençlerden Karşıyakalı miniklere jest
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitim gören 5 genç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karşıyaka'daki miniklere oyuncak dağıttı.

Duyarlı gençler Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı da makamında ziyaret etti.

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka'daki sivil toplum kuruluşları ortaklığında pandemi döneminde kentte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü oluşturmak amacıyla kurulan Karşıyaka Dayanışma Platformu 23 Nisan'da da çocukların gülümsemesine vesile oldu. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinden Mustafa Evran, Ayberk Baykal, Bilge Kırmızıay, Mert Demiral ve Bahar Ulaşzade platform aracılığıyla ulaştıkları çok sayıda çocuğa hediye dağıtarak bayram sevinci yaşattı.

İÇİMİZ HUZURLA DOLDU

Çalışma hakkında duygularını dile getiren öğrenci Mustafa Evran, "Öncelikle proje kapsamında çalışan tüm arkadaşlarıma ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar çocukların yüzlerindeki gülümsemeye ortak olduğumuz için çok mutluyuz ve içimiz tarif edilemez bir huzurla doldu. Her çocuğun gülmeyi ve mutlu olmayı her koşulda hak ettiğine inanarak çocukların mutlu olduğunu görmek bizim için çok değerli bir çalışma oldu" diye konuştu.

BAŞKAN TUGAY'A ZİYARET

Yardımsever gençler Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı da makamında ziyaret ederek keyifli sohbet gerçekleştirdi. Başkan Tugay gerçekleştirmiş oldukları duyarlı çalışma için gençlere tebrik ederek onlara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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