Üniversiteli gençlerden kadın üreticilere destek

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler Yönetimi dersi kapsamında Ege Kadın Buluşması Platformunun sosyal medya hesaplarına içerik üretti.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler Yönetimi dersi kapsamında Ege Kadın Buluşması Platformunun sosyal medya hesaplarına içerik üretti. Hazırlanan paylaşımlar ile hem platformun sosyal medya hesaplarının etkileşiminin artırılması hedeflendi hem de girişimci ve üreten kadın kooperatiflerinin özgün ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf öğrencileri, Ege Kadın Buluşması Platformu temsilcileri ile iletişimlerini çevrim içi platformlar üzerinden kurarak projelerini yürüttü. Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şerife Özkan ve Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat'ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarda öğrenciler, platformun sosyal medya hesaplarını daha etkin kullanabilmesi için farklı öneriler getirdi.

Şengül Baysak ve Şerife Özkan, çabalarının yansımasını paydaşları ve hedef kitleleri ile olan iletişimde görmek, dijital iletişimlerini daha etkin kılmak, görünürlüklerini artırmak için Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile birlikte ortak proje yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin harika işler çıkardığını ve fikirleriyle kendilerine destek olduklarını söyledi.

Öğrenciler, Dr. Merba Tat'ın Halkla İlişkiler Yönetimi dersi kapsamında, platformun sosyal medyadaki görünürlüğünü, etkileşimini ve projelerine katkı için farklı öneriler sundu. Ders kapsamında, yedi hafta boyunca toplantılar gerçekleştirildi, öğrenciler final ödevlerinin son teslim tarihine kadar çalışmalarını karşılıklı görüş alışverişi ile aktif bir şekilde sürdürdü. Genç iletişimcilerin tasarladıkları çalışmalardan bazıları ise Nobel Ödülü almış kadınlar için "Nobel Ödüllü Kadınlar" köşesi, tarihe iz bırakmış kadınlar için "Biliyor muydunuz?" köşesi, kadın kooperatiflerinin ve üreten kadınların dahil olduğu dernek üretim ve emeklerinin tanıtılmasına yönelik "Kadın Eli Değerse" adlı meydan okuma çalışması, önemli gün ve haftalara yönelik farkındalık oluşturan çalışmalar (röportajlar, video çalışmaları) eğitim-söyleşi gibi etkinliklerin duyurulmasında kullanılan afişlerin tasarımı oldu.

"Öğrencilerimiz, aldıkları sunum doğrultusunda en uygun içeriği araştırdı"

Dersin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat, "Halkla ilişkiler eğitiminde proje tabanlı çalışma ve kampanya tasarımı, özellikle de gerçek bir kurum, kuruluş için hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin uygulama yetkinliği kazanmasını ve sektöre hazırlanmasını sağlıyor. Bu iş birliği kapsamında, öğrencilerimiz, aldıkları sunum doğrultusunda en uygun içeriği araştırdı, sürekli görüş alışverişiyle son ürünü ortaya koydu. Sürecin bu yönde ilerlemesi, öğrencilerimizin hangi fikirlerin uygulanabilir ve yaşama geçirilebilir nitelikte olduğunu kavramasını sağladı. Bu iş birliğinin önem teşkil eden diğer bir yanı da genç halkla ilişkilerci yüzlerce bileşeni arasında kadın kooperatifleri de bulunan bir platform için projeler üreterek hem sivil toplum kuruluşları hakkında hem de kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesini sağlayan kadın kooperatifleri, üreten kadınlar, kadın girişimciliği konularında bilinç ve farkındalık geliştirdi" dedi.

"Her yıl 10 bin kadına eğitim veriyoruz"

Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, platformun 2005 yılında Muğla'da ev eksenli üretim yapan kadınların bir araya gelmesiyle kurulduğunu ifade etti.

Baysak, "Platformumuz; Ege'nin sekiz ilinden ulusal, bölgesel ve yerelde kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin bileşeni olduğu Türkiye'deki tek bölgesel kadın platformu. Her yıl bir ilde 275 sivil toplum örgütü temsilcisi ile toplanıp ortak kararlar alarak eşzamanlı sekiz ilde uyguluyoruz. Platformun amacı; kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak, söz yetki ve karar mekanizmalarında kadın temsilini artırmak. Bu kapsamda kooperatifleşmeden kadın sağlığı ve hijyene, dijital pazarlamadan ikna ve iletişime kadar her yıl 10 bin kadına eğitim veriyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı