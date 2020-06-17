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Üniversiteli gençler 'TOBİ' için yarıştı

Üniversiteli gençler arasında düzenlenen 'Digital Pioneers TOBi Hack' sonuçlandı.

Üniversiteli gençler 'TOBİ' için yarıştı
17.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:58

Üniversiteli gençler arasında düzenlenen 'Digital Pioneers TOBi Hack' sonuçlandı. Salgın tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen ve Türkiye genelinde 15 üniversiteden 42 öğrencinin yarıştığı hackathon'da 'Ideation' takımı birinci, 'TOBi'nin Melekleri' takımı ikinci, 'Red Helmets' takımı üçüncü olurken, '2GB' takımı ise Vodafone Spirit Ödülü'ne layık görüldü.

Vodafone'un, yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi için kreatif ve yenilikçi ürünler geliştirilmesi hedefiyle üniversiteli gençler arasında düzenlediği "Digital Pioneers TOBi Hack" etkinliğinde dereceye girenler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre salgın tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen ve Türkiye genelinde 15 üniversiteden 42 öğrencinin 14 ayrı takım halinde yarıştığı hackathon'da "Ideation" takımı birinci, 'TOBi'nin Melekleri' takımı ikinci, 'Red Helmets' takımı üçüncü olurken, '2GB' takımı ise Vodafone Spirit Ödülü'ne layık görüldü. Dereceye giren takımlara toplam 29 bin TL'lik para ödülü verildi.

Açıklamada görüşleri bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları söyledi:

"Gençlerimizi geleceğin dijital teknolojileri üzerine düşünüp üretmeye teşvik etmeyi ve şirketimizin geleceğe uzanan yüzü TOBi'yi genç beyinlerin kreatif bakış açısıyla geliştirmeyi önemsiyoruz. Kişisel dijital asistanımız TOBi'yi gençlerin fikirleriyle daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde, 'Digital Pioneers TOBi Hack' etkinliğinin, ülkemizde üretilen katma değerli teknoloji ürünleri ekosisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Buradan çıkan kreatif fikir ve ürünlerin geleceği şekillendirecek adımlara dönüşeceğine inanıyoruz. Yarışmamıza katılıp birbirinden kreatif fikirlerini ürünlere dönüştüren tüm katılımcılarımıza ve onlara rehberlik eden mentorlarımıza teşekkür ediyorum. 'Teknoloji iletişimi şirketi' olma vizyonumuzla, geleceğin dijital teknolojilerine yön verecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Gençlerden müşteri dostu fikirler

"Digital Pioneers TOBi Hack" etkinliğinde öğrenciler, gelişmiş yapay zeka tabanlı bir platform üzerinde, Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi için kreatif fikirler geliştirme ve bu fikirlerini ürüne dönüştürme imkanı buldu. İki gün süren hackathon'da, genç katılımcılar kendilerine sunulan farklı teknolojilerle yeni dijital deneyim ve ürünler tasarladı. Takımlar, TOBi'nin kullanım alanlarını yapay zeka teknolojileriyle geliştirecek ve müşterilerin hayatını kolaylaştıracak 13 farklı ürün geliştirdi.

Yarışmada birinciliği kazanan "Ideation" takımının tasarladığı ürün, Vodafone'dan gelen SMS'lerin içeriğini anlayıp müşterilere proaktif önerilerde bulunuyor, telefonun batarya durumu ve depolama gibi özelliklerini algılayıp telefon önerisi getiriyor ve uygulama içinden kargo takibi yapabiliyor. İkinci sıradaki "TOBi'nin Melekleri" takımının tasarladığı ürün, yüz tanıma, çeviri yapma ve hava durumu gösterme gibi hizmetlerin yanı sıra engelli bireyler için kolay erişim de sağlıyor. Yarışmanın üçüncüsü "Red Helmets" takımının tasarladığı ürün, müşterilerin kullanım alışkanlıklarına göre uygun cihaz teklifi sunuyor, duygu analizi ve kredi kartı bilgilerini okuma özelliklerini kullanarak uçtan uca satın alma deneyimi sağlıyor. Vodafone Spirit Ödülü'ne layık görülen "2GB" takımının tasarladığı ürün ise müşterilerin modem ve internet bağlantıları ile ilgili yaşadıkları sorunlar için modemin fotoğrafını çekerek görsel tanıma teknolojilerinin yardımıyla TOBi üzerinden uzaktan teknik destek alabilmelerini sağlıyor.

Yarışmada birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 7 bin 500 TL, üçüncü olan takıma 4 bin 500 TL ve Vodafone Spirit Ödülü'nü alan takıma 2 bin TL para ödülü verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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