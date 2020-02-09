Üniversiteli gençler karda yüzme yarışı yaptı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi 3 arkadaş karın tadını yüzme yarışı yaparak çıkardı.
09.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:14
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi 3 arkadaş karın tadını yüzme yarışı yaparak çıkardı.
Karabük Üniversitesi öğrencisi İbrahim Yücel, Muhammet Akdaş ve Murat Şılbır, iddia üzerine evlerinin bahçesinde karda yüzme yarışı yaptı.
Yarış sonrası 3 arkadaş, karda yuvarlanarak, sürünerek ve kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: AA