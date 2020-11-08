Üniversiteli gençler İzmir'deki depremzede çocuklara oyuncaklı sabun dağıttı
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Üniversiteli gençler İzmir'deki depremzede çocuklara oyuncaklı sabun dağıttı

08.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:24
Üniversiteli gençler İzmir'deki depremzede çocuklara oyuncaklı sabun dağıttı

İstanbul'dan bir grup üniversite öğrencisi, İzmir'deki depremzede çocuklara, el hijyenine dikkat çekmek üzere başlattıkları kampanya kapsamında kendi imkanlarıyla bitkisel sabunlardan hediye etti.

İstanbul'dan bir grup üniversite öğrencisi, İzmir'deki depremzede çocuklara, el hijyenine dikkat çekmek üzere başlattıkları kampanya kapsamında kendi imkanlarıyla bitkisel sabunlardan hediye etti.

Gruplarına, "duru", "temiz" ve "saf" kelimelerinin kısaltmasıyla oluşturdukları "DUTESA" ismini veren genç gönüllüler, İzmir'deki depremzedeleri ziyaretlerinde çocuklara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde el hijyeninin önemini de anlattı.

DUTESA'nın kurucularından Emirhan Belli, farklı üniversitelerden arkadaş grubu olarak, Eyüpsultan Belediyesinin de desteğiyle Malatya'dan getirdikleri bitkilerle sabun ürettiklerini kaydetti.

Üretim aşamasının başarılı olduğunu belirten Belli, "Ürettiğimiz sabunları çocuklara götürmek istedik. 81 ilin tamamında başlattığımız bu çalışmada gönüllülük esasını benimseyen 5 kişilik bir ekibiz. Şu an 21. il olarak İzmir'de bu çalışmayı yürütüyoruz. Şimdiye kadar 20 şehirde yaklaşık 4 binden çocuğa ulaştık. Destek bulabilirsek 81 ilde ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz olarak bu sabunları ulaştırabilmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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