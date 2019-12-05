Üniversiteli gençler "Hayaller Mağazası" ile gönüllere dokunuyor

05.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06

Elazığ'da Fırat Üniversitesinde okuyan genç kızlar kaldıkları yurtta açılan kursta aldıkları eğitim sonrası hayata geçirdikleri "Hayaller Mağazası" projesi ile ihtiyaç sahibi arkadaşlarına elbise dikiyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Elazığ'a gelerek Fırat Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 20 genç kız, kaldıkları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sare Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda açılan giyim ve tasarım kursuna katıldı.

Derslerden arta kalan zamanlarında dikiş eğitimi alan gençler, zamanla kendilerini geliştirerek tasarladıkları elbiseleri dikmeye başladı.

Bu çalışmayı sosyal sorumluluk faaliyetine dönüştürmek isteyen ve "Hayaller Mağazası Projesi"ni hayata geçiren gençler, bu kapsamda tasarladıkları kıyafetleri kendilerinin yanı sıra ihtiyacı olan arkadaşları için de dikerek, onlara hediye ediyor.

Üniversiteli gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları faaliyet, yüz güldürüyor.

"Bu fırsatı iyiliğe çevirdik"



Öğrencilerden Leyla Sarıkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan kurs sayesinde elbise dikerek hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de arkadaşlarını mutlu ettiğini söyledi.

Okul dışında zamanının çoğunu bu kursta değerlendirdiğini ifade eden Sarıkaya, "Burada boş zamanlarımı değerlendiriyor, hayalimdeki kıyafetleri tasarlıyorum. Kumaşı biraz fazla alarak bir elbise kendime dikiyor bir elbise de arkadaşıma dikip, hediye ediyorum. Bize sağlanan bu fırsatı iyiliğe çevirdik. Bu şekilde hem kendi hayalimizi hem de ihtiyaç sahiplerinin hayallerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kudret İlban, çizim yapmayı çok sevdiği için bu kursa katıldığını, tasarladığı ürünleri dikmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Tasarladığı giysileri dikmek için daha önce böyle bir fırsat bulamadığını dile getiren İlban, "Hocalarımız bize destek oluyorlar. Burada istediğim her şeyi öğrendim. Burada sadece kendimiz için değil, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız için de çalışma yapıyoruz. Çok amaçlı bir ortam." dedi.

İlban, herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

Gülcihan Altin, yurdun sağladığı bütün imkanları değerlendirmeye çalıştığını ifade ederek, aldığı eğitimle hazırladığı giysilerden ihtiyacı olan arkadaşlarının faydalanmasını sağladıklarını kaydetti.

Kursta usta öğretici Gülseren Temur, 20 üniversite öğrencisi ile tasarımlarını elbiseye dönüştürdüklerini aktardı.

Temur, kursu öğrencilerle sosyal sorumluluk projesi haline getirdiklerini belirterek, fazladan kumaş alarak öğrencilerin hem kendi hem de arkadaşlarının hayallerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Öğrencilerimizin yaptığı her iyiliğin arkasındayız"

Yurt müdürü Elanur Öztürk Aygeç, açtıkları kurs ile öğrencilerin hem kişisel hem de yardımseverlik duygularının gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.



Öğrencilerin okul dışındaki vakitlerini burada verimli bir şekilde geçirdiklerini dile getiren Aygeç, "Öğrencilerimiz aldıkları kumaşlardan hocalarımız yardımıyla ihtiyacı olan arkadaşları için de dikerek, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler.Öğrencilerimizin yaptığı her iyiliğin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Aygeç, öğrencilerin kendi emekleri ile ürün ortaya çıkarınca mutlu olduklarına işaret ederek, öğrencilerin mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA