Üniversiteli gençler Bornova için tasarlayacak

28.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:49

Bornova Belediyesi'nin Yaşar Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceği Estetik ve Kentsel Tasarım Çalıştayı sonunda ortaya çıkacak çalışmalardan uygulanabilir bulduklarını uygulama projesi olarak hayata geçirebilecek. Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü ile Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin ortaya koyacağı projeler, 16 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek sergide tanıtılacak. 68 öğrenci ve 13 öğretim üyesinin yer alacağı çalıştayın sonunda bir tasarım rehberi hazırlanacak.

Gençlerin yaratıcı fikirlerine ihtiyacımız var

Çalıştayın tanıtım toplantısı, öğrencilerin de katılımı ile Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.Yaşar Üniversitesi'nde doktora ve öğretim üyeliği yapmış biri olarak birlikte yürütülecek projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova'nın bir çok konuda yeniliğe, gençlere ve üniversitelere ihtiyacı var. Bu anlamda üniversiteler ile işbirliğine büyük önem veriyoruz.En büyük zenginlik paylaşmaktır. Gençler, bize geleceğin 20 yılını gösteriyor. Onlara güvenmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerini, akademik dünyanın bilgi ve tecrübelerini aktarmaları yaşadığımız kentler için çok önemli. Bu çalışmaya katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akademik dünyanın dışına çıkmak önemli

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva Meltem Gürel ise böylesi bir projeyi ortaya koyan ve kendileri ile çalışan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. Akademik dünya dışındaki dünyayla iş birliğine çok sıcak baktıklarını söyleyen Gürel, "Bu tip iş birliklerininöğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin kendi düşüncelerini test edebilmeleri, bu düşünceleri gerçek olarak kurgulayabilmeleri çok değerli. Bu bağlamda onlar için motivasyon kaynağı olan bu çalıştayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İpek Ek de bir sunum yaptı. Ek, kentlerin tasarımıyla ilgili mimari çalışmaların doğa, çevre ve sosyo-kültürel yapıyla uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler