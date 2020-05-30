Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak

Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacakİlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri bölümü son sınıf öğrencisi İlyas Eymen Vardar, geliştirdiği projeyle laboratuvar ortamını eve taşımayı amaçlıyor.

30.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:14

Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri bölümü son sınıf öğrencisi İlyas Eymen Vardar, geliştirdiği projeyle laboratuvar ortamını eve taşımayı amaçlıyor. Öğrencilerin evlerinde kurabilecekleri laboratuvarla kendi odalarında deney yapma imkanı bulacaklarını ifade eden genç mucit, prototipi hazır olan projenin yaygınlaştırılması için yatırımcı desteği bekliyor.

Ekim 2019'da başlayan çalışmalarını koronavirüs salgını nedeniyle daha da hızlandıran Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri bölümü son sınıf öğrencisi İlyas Eymen Vardar, geliştirdiği projeyle uzaktan eğitim sistemine de destek olacak. Öğrencilerin evden çıkmadan laboratuvar ortamına kavuşacaklarını ifade eden İlyas Eymen Vardar, 'Günümüzde öğrencilerin dikkat dağınıklığı çok yüksek. Öğrencilere sunulan materyaller de sıradanlaştı. İki en fazla 3 boyutlu modellemelerle öğrencilerin zihninde bazı şeyler somutlaştırılmaya çalışılıyor. Bu noktada öğrencilere artırılmış gerçeklik aracılığıyla fiziksele en yakın hissi uyandırmayı amaçlıyoruz. Somut kavramı öğrencinin soyutlaştırmasını hedefliyoruz. 5 kişilik ekip olarak geliştirdiğimiz projede, Prof. Dr. Tufan Adıgüzel'in desteğiyle öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız her öğrencinin evine ve odasına laboratuvar kurmak. Öğretmen dersi destekler şekilde hazırlanacağı materyalleri öğrencileriyle paylaşacak. Öğrenciler bu sayede evlerinde kurdukları laboratuvarla hiçbir yere çıkmadan kendi odalarında bu deneyi gerçekleştirebilecekler' dedi.

HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?

Projenin ilk ve ortaöğretim çağındaki tüm öğrencilere hitap ettiğinin altını çizen İlyas Eymen Vardar, 'Öğretmen bunu dersine entegre edebildiği sürece tüm derslerde kullanılabilecek. Fen ve teknoloji dersleri, kimya ve fizik dersleri laboratuvar ortamında ihtiyaç duyduğumuz dersler. Bu derslerde sıkça kullanılabilecek bir proje. Bunun yanı sıra matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi içerisinde soyut kavramların bulunduğu ve derse rahatça entegre edilebilecek tüm dersleri kapsamaktadır' diye konuştu.

PROJEYE YATIRIMCI DESTEĞİ BEKLENİYOR

Öğretmenin bir çalışma ara yüzünde dersini destekler nitelikte proje ürettiğini anlatan Vardar, proje hakkında şunları söyledi:

'Projenin bir çıktı kodu oluyor. Bu kodu öğrencileriyle paylaştığında öğrenciler o kod ile projeye ulaşabiliyorlar. Öğrenciler bu projeye ulaştıklarında rahatça projeyi uygulayabiliyorlar ya da öğretmenin imkan verdiği sürece projede değişiklik yapabiliyorlar. Şu an projemiz için yatırımcı arayışı içerisindeyiz. Projenin tüm literatür araştırmaları ve teknik çalışmaları yapıldı. Anket, ihtiyaç analizleri de hazır. Çalışmalar ışığında elimizdeki imkanlarla gidebildiğimiz yere kadar gittik. Aslında artık sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir yatırımcıya ihtiyacımız var. Projenin prototipi hazır gerçekleştirilmesi için destek bekliyoruz. Çünkü bu proje dağın başına, ormanın içine dahi bir laboratuvar ortamı kurmayı hedefliyor. Bunun için gerekli olan internet bağlantısı ve bir tablet olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına iyi bir proje olacağını düşünüyorum.'

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)

VIDEO YOK

Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Haber
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Haldun Dormen Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Can Bartu İlhan Cavcav Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:15:55. #1.15#
title