Üniversiteli genç kıza cinsel saldırıya öğrenci arkadaşlarından tepki

14.10.2019 23:03

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Motosiklet Topluluğu üyeleri, geçtiğimiz Cumartesi günü 1. sınıf öğrencisi genç kıza yapılan cinsel saldırıya tepki göstererek, olayın yaşandığı bölgede açıklama yaptı.



Geçtiğimiz Cumartesi günü SDÜ'deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi'ndeki üst geçitte iddiaya göre üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, bir şahsın cinsel saldırısına uğradı. Olayda talihsiz genç kız yaralanırken, saldırgan kaçtı. Mağdur genç kız, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındı. Olay sonrasında polis, elindeki bilgiler ışığında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



SDÜ Motosiklet Topluluğu üyeleri, olayın yaşandığı bölgede toplanarak olayı kınadı. Topluluk adına yapılan açıklamada, her türlü kadına şiddet olayının karşısında olunduğu ifade edilerek, "SDÜMT olarak üniversitemizin yakınında kampüsün dışarısında gerçekleşmiş olan üzücü olaydan haberimiz oldu. Bu çirkin olayı kınamak ve her türlü kadına şiddetin karşısında olduğumuzu göstermek için olay yerine kız arkadaşlarımız ile gittik. Şu an hastanede olan arkadaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, SDÜMT olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA