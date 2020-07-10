Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı
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Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı

SİVAS'ta, başka iş yerlerinde çalışırken yıllarca kendi kafesini açma hayali kuran üniversite öğrencisi Celal Torun'un (25), bu isteği arkadaşlarının da desteği ile gerçek oldu.

Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı
10.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:17

SİVAS'ta, başka iş yerlerinde çalışırken yıllarca kendi kafesini açma hayali kuran üniversite öğrencisi Celal Torun'un (25), bu isteği arkadaşlarının da desteği ile gerçek oldu. 'Hayal Köşesi' ismini verdiği kafesinin dekorunu da farklı bir konseptte tasarlayan Torun, "Bütün aileler doktor, öğretmen veya avukat olmamızı istiyor. Bu memleketin her şeye ihtiyacı var. O yüzden herkes sevdiği mesleği yapmalı" diye konuştu. 

Tokat'tan 2014 yılında Sivas'a gelen ve Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ne kaydını yaptıran Celal Torun, aynı zamanda boş zamanlarında kentte kafelerde çalışmaya başladı. Sabahları okulda olan Torun, akşam saatlerinde ise kafelerde çalışarak para kazandı. Yıllarca aynı sektörde kendi iş yerini açmayı hayal eden Torun, arkadaşlarının da yardımı ile harekete geçti. Torun, Demircilerardı Mahallesi'nde eskiden hayvan yemi satılan ve atıl durumda olan dükkanı kiraladı. İçini arkadaşlarıyla birlikte restore eden Torun, atık malzemelerden dekor yaptı. Çöpte bulduğu kitaplar, avize ve saat gibi araçları kullanan Torun, 'Hayal Köşesi' ismini verdiği kafesinin dekorunu ise kendi elleriyle farklı bir konseptte tasarladı. Kafesini büyük çaba göstererek açan Torun kafenin içine ayrıca Atatürk köşesi, kitaplık, grafiti duvar resimlerinin bulunuyor. Kafe müşterileri tarafından ilgi görüyor. Atatürk hayranı olan Torun'un, kafe dekorunda kullandığı saatlerin tümü saat 9'u 5 geçeyi gösteriyor.

'AMACIMIZ AİLE ORTAMI KURMAKTI'İki yıl önce hayalini kurduğu kafesini açtığını söyleyen Celal Torun, "2014 yılında Tokat'tan Sivas'a okumak için geldim. Bizde ticaret baba mesleği olduğu için okul çıkışlarında farklı kafelerde çalıştım. Okula sabah gidiyordum, akşam da nerede iş varsa çalışıyordum. Daha sonra bir hayalim vardı ve hayalimi gerçekleştirmek istedim. Bu kafeyi, 'Hayal Köşesi'ni açtım. Çok güzel oldu. İlgiler çok güzeldi. Burada içtiğiniz çayın daha iyisini başka bir yerde içebilirsiniz ama bizim buradaki amacımız aile ortamı kurmaktı. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de burayı açtık. Ben bu kafeyi yoktan var etmeye çalıştım. Ben burayı açarken cebimde hiç param yoktu ve tanıdığım insanlar, dostlarım, her şeyin bir ucundan tuttu. Kitaplar, posterler, dergiler olsun hepsi farklı yerlerden arkadaşlar yardım etti ve bizlere gönderdi. Burayı aslında ben açmadım, biz açtık. Burası önceden çok kötü bir dükkandı. Hayvanlara yem satılan bir yerdi. Her yer kırık ve döküktü. Burası 35 gün tadilat gördü. Bankada çalışan arkadaşlarım bile iş yerlerinden çıktıktan sonra bize yardım ediyorlardı. Dışarıdan ismimizi duyanlar malzeme bulup getirdiler. Burada çöpte bulduğumuz şeyleri bile değerlendirdik. Çöpte bulduğumuz avizeyi bile değerlendirdik" dedi.  'HERKES SEVDİĞİ MESLEĞİ YAPMALI'Kafeyi açarken asıl amaçlarının unutulmaya yüz tutan şeyleri hatırlatmak olduğunu belirten Torun, "Atatürk köşemiz var, eski saatlerimiz var. Buraya çay içmeye değil, sadece fotoğraf çektirmek için gelenler bile var. Bu bizi çok etkiliyor. İnsanlar hayallerini ertelememelidir. Çünkü bizim yarınımızın garantisi yoktur. Ben şu an 25 yaşındayım. 23 yaşımda ise bu kafeyi açtım. Bu çok güzel bir şey. Bütün aileler doktor, öğretmen veya avukat olmamızı istiyor. Bu memleketin her şeye ihtiyacı var. O yüzden herkes sevdiği mesleği yapmalı" diye konuştu. 'BURADA ANNE BABAMIZLAYMIŞIZ GİBİ RAHATIZ'Kafe müşterilerinden Menekşe Yaşar (21) ise kafeyi samimi ortamı nedeni ile tercih ettiğini belirterek, "Burada olduğum zaman kendini ev ortamında gibi hissediyorsun. Buranın personeli sizinle o kadar çok ilgileniyor ki kendi evinizde anneniz veya babanız size çay getirmiş gibi hissediyorsunuz. İhtiyaçları olduğu zaman mutfağa girip boşları topluyoruz. İnsan evinde annesine yardım eder ya biz de burada annemiz, babamız gibi yardım ediyoruz. Hem çok nezih hem fiyatları da çok uygun. Bir öğrencinin beklediği her şey burada mevcut" dedi. 

Murat Kavak (20) ise, "Ben de Sivas'ta kaldığım zamanlarda daima bu kafeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçekten çok samimi bir ortamı var. Ben kitap kokusunu çok seviyorum. Bu kafe çok nezih bir kafe ve her yerde kitap kokuları var. Bunun için bu kafeyi tercih ediyorum. Kafe çalışanları çok samimi. Ağabey kardeş gibi ilişkimiz var. Kafede en sevdiğim şey kitaplar ve her yerde Atatürk portrelerinin ve çeşitli anılarının olması" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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