ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BULDUĞU ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

ADIYAMAN'da, üniversite öğrencisi bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

Adıyaman Üniversitesi elektrik bölümü öğrencisi Burak Erdem, minibüs durağında kadın çantası buldu. İçerisinde 100 lira para ile kredi kartları olan çantayı bulan Erdem, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, yaptığı inceleme sonrası çantanın sahibine ulaştı. Polis, olay yerine gelen çantayı sahibi Özlem Yaşar'a teslim etti. Yaşar, çantayı bulan Erdem'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA