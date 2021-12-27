ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BAHÇEDE BULDUĞU ATMACAYA SAHİP ÇIKTI - Haberler
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ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BAHÇEDE BULDUĞU ATMACAYA SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da üniversite öğrencisi Çağatay Cidan (20), oturduğu sitenin bahçesine düşen atmacayı montuna sarıp, evine götürdü.

ADANA'da üniversite öğrencisi Çağatay Cidan (20), oturduğu sitenin bahçesine düşen atmacayı montuna sarıp, evine götürdü. Cidan, yiyecek ve su verdiği atmacanın yetkililer tarafından alınıp, doğal ortamına salınmasını beklediğini söyledi.

Kentte üniversite öğrencisi Çağatay Cidan, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evlerinde otururken, bahçeye bir kuşun düştüğünü gördü. Bahçeye çıkan Cidan, kuşun yırtıcı türlerden atmaca olduğunu fark etti. Havanın soğuk olması nedeniyle kuşun üşüdüğünü gören Cidan, atmacayı montuna sararak evine götürdü. Atmacanın yaralı olmadığını gören Cidan, su ve yiyecek verdi.

Yetkililerin kuşu kendilerinden almasını beklediklerini kaydeden Cidan, 'Bulduktan sonra problemini anlamaya çalıştık. Monta sarıp, eve götürdük. Evde tavuk ürünü yiyecek vermeye çalıştık ancak pek yanaşmadı. Yasak olmasına rağmen bu tür hayvanların ticareti ne yazık ki yapılıyor. Sağlığına bir an önce kavuşturulup, doğal ortamına salınmasını istiyorum diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BAHÇEDE BULDUĞU ATMACAYA SAHİP ÇIKTI

ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BAHÇEDE BULDUĞU ATMACAYA SAHİP ÇIKTI

ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BAHÇEDE BULDUĞU ATMACAYA SAHİP ÇIKTI

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