08.08.2019 09:22

Üniversiteli genç, 3 metrekarelik mini atölyede ahşaptan hediyelik eşya üretip Türkiye'ye satıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de evinin 3 metrekare alandaki kileri mini atölyeye dönüştüren üniversite öğrencisi, ahşaptan yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden Türkiye'ye satıyor.

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi Kemal Cesur (23), evinin 3 metrekare alandaki kileri mini atölyeye dönüştürdü. İnşaatlardan aldığı eski keresteleri el emeği göz nuru ile işleyerek, yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satışını yaparak eğitimi için maddi kazanç sağlıyor.

Mini atölyede ve bahçesindeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, şekerlik, vazo, kaşık, baharatlık seti, meyve tabağı ve kase gibi buna benzer çeşitli eşyalar yapıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Ön Lisans Bölümünden mezun olan ve Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitim hayatına devam eden Kemal Cesur (23), "İmkanlarım çok kısıtlı öncelikle onu söyleyeyim. 3 metrekare büyüklüğündeki evimizin kiler diye tabir ettiğimiz yerde 2 tane tezgahım var. Genelde orada çalışıyorum. Tezgahımın geri kalanı da bahçemizde." dedi.

"Öğrenci harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum"

Atıl durumdaki keresteleri değerlendirdiğini belirten Cesur, "Küçüklüğümden beri yeteneğim vardı. Kendi ilimde böyle uğraşan olmadığı için ve gördüğüm objelerin ahşabını yapma isteği doğdu. Bu sebeple hediyelik ürünler olsun, aksesuarlar olsun yapıp üretip öğrenci harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum. En özel yaptığım ürün 169 parçadan oluşan vazo. Malzemenin az kullanılması ama bir o kadar da uğraştırıcı. Bunun kökeni Amerika Birleşik Devletleri 3 çeşit ağaçtan meydana getirdim. Bunu daha ileri aşamalarda Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işlemeyi düşünüyorum. Ben bu sanatı ileriye götürmek istiyorum fuarlara, sergilere. Kendi adıma ben hiç bir şey istemiyorum. Ben sadece sanatın hangi dalı olursa olsun özellikle bu sanatların yaşamasını istiyorum. Ben bu sanatları kısıtlı imkanlarda yapıyorum, zor şartlarda yapıyorum. Benim hiç bir tezgahım ve makinem yoktu. Kendim tamamen çalışarak öğrenci harçlıklarını biriktirerek bu seviyeye geldim." diye konuştu.

"Ülkemiz adına bu sanatın dünyaya tanıtılmasını istiyorum"

İleride daha farklı tezgahlar alıp, daha farkı ürünler yapmak istediğini ifade eden Cesur, "Benim isteğim devlet büyüklerinden sanatın hangi dalı olursa olsun bunların yaşamasını istiyorum. Ben bunları sadece Türkiye'ye değil, dünyaya satmadan daha çok kendi ülkemiz adına bunların gösterilmesini, sergilenmesini ve bunlara sahip çıkılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA