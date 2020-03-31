Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)
CENAZESİ ALINDIAntalya'da, odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulunan üniversite öğrencisi Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
31.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:42
CENAZESİ ALINDI
Antalya'da, odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulunan üniversite öğrencisi Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Emine G.'nin, Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.ANNESİNİ MARKETE GÖNDERMİŞ
Öte yandan üniversiteli Emine G.'nin, olay öncesi, annesini kahve ve muz alması için markete gönderdiği öğrenildi.
Kaynak: DHA