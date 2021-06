Üniversiteli Ece, kırık ayağı ile aşı oldu

ANKARA'da, geçirdiği kaza sonucu sağ ayağı kırılan üniversite öğrencisi Ece Akdemir (22), Covid-19 aşısında yaş sınırının 18'e çekildiği ilk gün arkadaşının yardımıyla gittiği hastanede aşı oldu.

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ece Akdemir'in, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kaza sonucu, sağ ayak bileğindeki kemikte kırık oluştu. Akdemir'in ayağı, tedavi kapsamında alçıya alındı. 3 hafta sonra alçısı çıkarılan Akdemir, Covid-19 aşısında yaş sınırının 18'e çekildiği ilk gün aşı randevusu aldı. Akdemir, Ankara Şehir Hastanesi'nde arkadaşının yardımıyla tekerlekli sandalyede sıraya girip, aşısını oldu. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Akdemir, aşı olduktan sonra DHA'ya açıklama yaptı. Ayağının kırılmasına rağmen aşı olmaya geldiğini belirten Ece Akdemir, "Önceki haftalarda ayağımı kırdım. Ona rağmen de aşı yaptırmaya geldim. Buraya gelmem biraz zor oldu; ama yine de bu aşı olmaya engel değil. Sıramı dün aldım ve hemen de bugün olmaya geldim. Bence kesinlikle herkes aşı olmalı çünkü Covid-19'un anca bu şekilde önüne geçebileceğiz. Aşı olmayan herkes gelsin aşısını olsun. Geldikten sonra da içeride hiç sıra beklemedim. Geldiğim gibi aşımı oldum. Kesinlikle sırası gelen herkes gelsin aşını olsun. Buna hiçbir şey engel değil bence. Mutlaka aşınızı olun" diye konuştu.

'AMBULANSLA GELİR YİNE AŞISINI OLURDU'

Arkadaşına aşı yaptırırken destek olan Emre Kılıç da kronik rahatsızlığı olduğu için 2 ay önce aşısını olduğunu anlatarak, "İnsanlar aşının yan etkisi olma durumundan korkuyorlar. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Aşının bir yan etkisi ya da kötü bir durum yaratma gibi olayı yok. En fazla kolunuz uyuşur. En kötü ihtimalle yapılan aşı tutmaz. Kesinlikle vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olursa biz de bu maskelerden bir an önce kurtuluruz. Ece henüz ayağının üzerine basamıyor. Bana o haliyle 'Aşı olacağım' dedikten sonra aslında çok şaşırmadım çünkü kendisinin huyunu bildiğim için ayağı değil bütün vücudu alçıda olsa ambulansla gelir yine aşısını olurdu. Aşı olmayan vatandaşlarımız da bir an önce aşılarını yaptırsınlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı