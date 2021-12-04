Üniversiteli Dilara, babasının sahibi olduğu taksinin direksiyonuna geçti

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin yaşadığı Antalya'ya geri dönen genç kız, babasının sahibi olduğu taksinin direksiyon koltuğuna geçti. Her gün işe 1.5 saat hazırlandıktan sonra geldiğini belirten Dilara Kalay, zaman zaman günde 200 kilometre yol gittiğini belirtti.

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Kalay, geçtiğimiz yıl Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimini başarı ile tamamladıktan sonra memleketine geri döndü. Ortaokul yıllarında taksi şoförü babasından öğrendiği şoförlüğe ilgi duyan Kalay, kendi mesleğini yapmak yerine baba mesleği taksicilik yapmaya başladı. Kararının ardından çevresinden de büyük destek gören genç kız, kısa sürede birçok kişi tarafından tanınır oldu. Durak arkadaşlarının da tam desteğini alan Kalay, zaman zaman günde 200 kilometre yol gittiğini de belirtti.

"BEN ÖĞLEDEN SONRA GELİYORUM"

Mezun olduktan sonra Antalya'da bulunan ailesinin yanına döndüğünü belirten Dilara Kalay, "Baba mesleği olan taksiciliği yapmaya karar verdim. Babam uzun yıllardan beri taksi şoförlüğü yapıyor. Aslında planlarım arasında bu yoktu bir anda oldu. Ailem desteklediler. Başta tedirgin oldular. Onların desteği ile yapıyorum. Çok keyif alarak yapıyorum. Ben erken saatlerde gelmiyorum. Sabahları babam çalışıyor, onunla iş arkadaşı olduk. Sabahları öğlene kadar babam çalışıyor. Ben öğleden sonra geliyorum" dedi.

"BİR GÜNÜN NASIL GEÇTİĞİNİ GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"

Sabah hazırlanmasının uzun sürdüğünü belirten Kalay, "1.5 saate yakın sürüyor. Kendimden ödün vermiyorum. Kendimi değiştirmedim. Bir işe nasıl gideceksem buraya da o şekilde geliyorum. Sabah durağa gelir kahvemi içerim. Sonra işime başlarım. Çok keyifli geçiyor. Bir günün nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum. Yolcularla sohbet ederek keyifli çalışıyorum. Bir bakıyorum akşam oldu. Araç kullanmayı ortaokulda öğrendim. Babam öğretti. 18 yaş doğum günümde babam ehliyetimi aldı. Akşam 19.00 gibi bırakıp eve gidiyorum. Hava karardıktan sonra pek yapamıyorum" dedi.

"HAVA KARARINCA ARKADAŞLARIMA KONUM ATIYORUM"

Kalay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben sırf kadın olduğum için belli bir saatten sonra tehlike oluyor. Keşke bu tehlikelerin hiçbirisi olmasa da ben çalışsam. Hava kararınca arkadaşlarıma konum atıyorum. Onlar bana destek veriyor. Taksicilik yapmak için çevremden bir tepki almadım. Çok yakın bir arkadaşım yapamayacağımı söyledi. Ona üzüldüm. Meslek seçimi yaparken biz havalı olsun diye meslek seçmiyorum. Benim için güzel bir meslek. Ulaşım için navigasyonu kullanıyorum. Binenler de çok yardımcı oluyor. Ben navigasyonu ikinci bir seçenek olarak kullanıyorum" açıklamasını yaptık."

"KADINLAR KENDİLERİNİ ÇOK GÜVENDE HİSSETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Günlük zaman zaman 200 kilometre yaptığını belirten Kalay, "Uzun mesafe yolcularım da oldu. Heyecan yapmıyorum. Müşteriler beni görünce çok şaşırıyorlar. Ben bazen arabanın içerisinde değil de yanında bekliyorum. Bana 'taksici nerede biliyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben de benim diyorum. Şaşırıyorlar. Çok arkadaş edindim bu iş sayesinde. Kadınlar kendilerini çok güvende hissettiklerini söylüyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Taksi şubemiz meşhur oldu. Erkek yolcularımız da destek veriyor. Genelde gideceğim yeri bulamadığım zaman tedirgin oluyorum" açıklamasını yaptı.

17 ERKEK ARKADAŞIMIZ VAR BİR DE DURAĞIMIZ GÜLÜ DİLARA VAR

Genç kıza destek verdiklerini belirten bir başka taksi şoförü Batuhan Korkmaz ise, "Durağımızda bir kadının çalışmasından ötürü çok mennunuz. Kendisi kalbi çok temiz bir insan. Bence kadınlar bu konuda biraz daha atik olmalılar. Kadınlar da bu işi yapabilir. 17 erkek arkadaşımız var bir de durağımız gülü Dilara var" dedi.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)