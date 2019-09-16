Üniversiteli berfin'in katiline 45 yıl hapis

16.09.2019 17:21

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21), 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Cihat Kaycı, Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 25 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Duruşma savcısı önceki celselerde sanık hakkında verdiği mütalaada, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesini istemişti.

GEÇEN HAFTA ERTELENMİŞTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta karara çıkması beklenen duruşma, avukatların talebi nedeniyle bugüne ertelenmişti. İki tarafın avukatları da öldürülen Berfin Yıldız ve sanık Cihat Kaycı'nın aileleri arasında para karşılığı anlaşma yapılması durumunu mahkemeye sunmuştu. Avukatlar, para alınmasının gerekçesi olarak da alınacak belli bir miktar paranın Berfin Yıldız'ın öldürülmesinin ardından kanser hastalığına yakalanan babası Ünsal Yıldız'ın tedavisi için kullanılacağını mahkemeye belirtmişti. Mahkeme başkanı, "Bu şikayet gerektiren bir suç değil. Benim kararıma etki etmez. Ben yine verilecek cezayı veririm. Ancak sizin isteğiniz üzerine duruşmayı erteliyorum" dedi.

Ertelenen duruşma, bugün Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı katıldı. Taraf avukatları ve Cihat Kaycı'nın yakınlarının katıldığı duruşmaya, Berfin Yıldız'ın ailesi katılmadı. Avukatlar duruşmanın başında taraflar arasında maddi anlaşma sağlanamadığını mahkeme heyetine bildirdi. Ardından savunmasını veren sanık avukatı, Cihat Kaycı'nın, sevgilisi Berfin Yıldız'ı yatakta başka bir erkekle yakalaması nedeniyle suçu ağır psikolojik bunalım içinde işlediğini söyledi. Avukat, sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak beraat kararı verilmesini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN KIZIN AVUKATININ SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Berfin Yıldız'ın ailesinin avukatının savunması ise dikkat çekti. Avukat savunmasında şunları söyledi: "Olay günü hava sıcaklığı eksi 22 dereceydi. Sanık, Berfin Yıldız'ı ormanlık alana götürdüğü sırada üşüdüğü için üzerindeki montu vermiştir. Sanık, olayı gerçekleştirdikten sonra ambulansı aramıştır. Ayrıca sanık, Berfin Yıldız ile aynı yatakta yakaladığı Aziz Başaran konusunda da, evden çıktığı sırada ev sahibine de "İçeride yaralı var, onunla ilgilen" diyerek Başaran'ı ölüme terk etmemiştir" ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan Cihat Kaycı ise, "Ben bu olayı tasarlayarak yapmadım. Allah benim yaşadığımı kimseye yaşatmasın. Ben böyle olmasını istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

45 YIL HAPİS

Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanığa bu suçtan iyi hal indirimi de uygulayarak 25 yıl, diğer suçlardan ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Böylece Cihat Kaycı hakkında toplam 45 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA