Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede
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Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazadaki aracın sürücüsü Hasan A. adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:10
Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede

'ta 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazadaki aracın sürücüsü Hasan A. adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hasan A. (24), idaresindeki 67 AC 719 plakalı aracıyla Gaca Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. 40 metreden uçan otomobilde sürücü Hasan A., Oğuzhan D. ve Emre Y. yaralandı, 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tedavi altına alınan sürücü Hasan A., ekiplerince gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hasan A., jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sürücünün adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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