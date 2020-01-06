Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3)
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Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3)

TUTUKLANDIZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

06.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:44
Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3)

TUTUKLANDI

'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Açıkgöz, 'birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
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