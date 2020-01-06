Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü
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Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin...

06.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:54

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Üniversiteli ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü
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