Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü(2)
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Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü(2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:00
Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü(2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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