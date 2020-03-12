Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis
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Celal Demir, Kocapınar, Antalya, Güncel

Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a (20) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Celal Demir, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis

 

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a (20) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Celal Demir, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 16 Kasım 2018 günü ders bitimi eve gitmek için yola çıktı. Dumlupınar Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a Celal Demir'in kullandığı otomobil çarptı.Ağır yaralanan Kocapınar, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak üniversiteli genç kızın, kazadan 1 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Vasiyeti üzerine böbrekleri ve karaciğeri bağışlanan Aslıhan Kocapınar, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Celal Demir ise tutuklandı. Demir, Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında adli kontrol kararı ile serbest kaldı.Davanın bugün görülen 6'ncı duruşmasına tutuksuz sanık Celal Demir ile ölen Aslıhan Kocapınar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Demir, "Ben yayaların ışık ihlali yaptıklarını gördüm. Müteveffanın da içinde bulunduğu gruptan bir erkek geçişini tamamlamıştı. Diğerleri orta bölümdeydi. Kendilerine kırmızı ışık yandığı için, duracaklarını düşünerek, yoluma devam ettim. Ancak müteveffa yola girdi. Ben yayaların ışık ihlali yaparak yola girdiklerini, bir kısmının geçişlerini tamamladıklarını gördüm" dedi.Duruşmada söz verilen Aslıhan Kocapınar'ın babası Okan Kocapınar ise sanığın bir önceki duruşmada kızının kulağında kulaklık olduğunu söylediğini hatırlatarak, 'Sanığın yayaları görmediğine dair savunması doğru değil. Sanığın kazadan sonra da şehir içinde hız yapıp, sosyal medya hesabında paylaştığına dair görüntüleri sunduk. Mahkeme idam kararı dahi verse benim yüreğimin acısı dinmez" diye konuştu.

Mahkeme, Aslı Kocapınar'la birlikte asli kusurlu olduğuna kanaat getirdiği sanığı, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçu'ndan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tarafların, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacakları öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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