Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu
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Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu

09.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:54
Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üniversiteli Aleyna Yurtkölesi (22), yalnız yaşadığı apart dairesindeki yatağında ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üniversiteli Aleyna Yurtkölesi (22), yalnız yaşadığı apart dairesindeki yatağında ölü bulundu. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Antalyalı olduğu bildirilen Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


- Denizli
Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu
Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu
Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu
Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu
Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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