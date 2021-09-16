Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev çilesi başladı! Mezardan farksız odalar için 900 lira kira isteniyor

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle şehirler arası öğrenci göçü başladı. Uzaktan eğitim döneminde ev ve yurtları boşaltan öğrenciler, döndüklerinde aynı rakamlara barınacak yer bulamadı. İki üç katı artan ücretlere razı olsalar dahi özellikle üniversitelere yakın semtlerde kiralık ev ya da yurt bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

MİNİMUM 2 BİN 500 LİRA BÜTÇE

Bütçeyi 1000 TL olarak belirleyerek, ulaşım kolaylığı ve pek çok üniversiteye yakın bir yerde ev bulmak mümkün değil. 1500 liranın üstüne çıkarak 1+0 ve 1+1 gibi daireler bulmak mümkün. Ancak onlar da girişin birkaç kaç altında ve güneş görmeyen yerler. Vitrinlere ilan bile asamadıklarını söyleyen emlakçılar ise iyi bir evde oturmak için minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarmak gerektiğini söylüyor.

YILLIĞI 50 BİN LİRA OLAN YURTLAR VAR

Milliyet'in haberine göre, ev bulunmayınca rota yurtlara çevriliyor. İstanbul'da bulunan yurtlar pek çok farklı imkana sahip. 3 öğün yemek, servis, spor salonu, çamaşır hizmetleri gibi otel konforunda hizmet verenlerin ücretleri yıllık 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ortalama bir yurtta kalmak için ise en az 20-25 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu da aylık 2000-2500 TL demek. Üstelik, öğrenciler bu parayı vermek istese de çoğu yurtta yer bulunmuyor.

YURT VE PANSİYONLARDA YER KALMADI

Daha ucuz yurt arayanlar ise apart, pansiyon, öğrenci ve bekar evine bakıyor, ancak onlar da neredeyse tamamen dolmuş durumda. Çağlayan'da bulunan bir pansiyona bakıldığında ise tek kişilik odada pencere ve havalandırma bile yok. Yatak ve dolabın bile sığmadığı odaların fiyatı 850 lirayı buluyor. Bu yurtlarda eğer cam ve televizyon isteniyorsa ücret bin 150 liraya çıkıyor. Ayrıca banyo ve tuvaletler hem kötü durumda hem de ortak kullanıma tabi. Başka bir yurtta ise küçücük bir odanın fiyatı 900 lira. Ayrıca, yurt ve pansiyon sahipleri öğrencileri acele etmeleri konusunda uyarıyor.

GÜVENLİK PROBLEMİ

Yurtlar ve pansiyonlarla ilgili bir diğer problem ise güvenlik sorunu. Pek çoğu çok tekin olmayan yerlerde bulunuyor ve içlerinde yaşayanların kim olduğu bilinmiyor. Bazılarının altında kalan çay ocağı ve kafeler de gireni çıkanı kontrol etmeyi imkansız hale getiriyor.

DİĞER ŞEHİRLER DE PAHALI

Türkiye genelinde hem yurt fiyatları hem de kiralar arttı. Son bir yılda öğrencilerin yoğun yaşadığı illerde kiralarda yüzde 20 ile 50 arasında artışlar yaşanırken yurt fiyatları ise en az yüzde 20 zamlandı. Ankara'da ve İzmir'de özel yurt ücretleri 18.000 TL'den 35.000 TL'ye; Eskişehir'de 17.000 TL'den 30.000 TL'ye, Çanakkale'de 16.000 TL'den 25.000 TL'ye; Antalya'da ise 18.000 TL'den 35.000 TL'ye kadar değişiyor. Kiralık ev fiyatları ise öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde İstanbul'da 1.500 TL'den 5.000 TL'ye, Ankara'da 1.500 TL'den 2.500 TL'ye, İzmir'de 1.200 TL'den 2.500 TL'ye; Eskişehir'de 850 TL'den 1.200 TL'ye; Çanakkale'de 700 TL'den 1.300 TL'ye; Antalya'da 1.200 TL'den 2.000 TL'ye çıkıyor.

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