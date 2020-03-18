Üniversitelerin uzaktan eğitim tarihleri belli oldu! Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor? Uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK Başkanı Yekta Saraç, koronavirüs nedeniyle üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitim hakkında bilgi verdi. Amerika ve Avrupa'daki eşdeğerleri incelenen uzaktan eğitim sistemi lisans, önlisans ve lisansüstü düzeyinde yapılacak. Üniversiteler ne zaman uzaktan eğitime geçecek?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Coronavirüs nedeniyle pandemi ilan edildi ve sonrasında Türkiye'de eğitim başta olmak üzere her alanda üst düzey önlemler alındı. Böylelikle eğitime de ara verildi. İlkokuldan, üniversitelere kadar uzaktan eğitime geçiliyor. Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı.

ÜNİVERSTELERDE SALGIN DANIŞMA KOMİSYONLARI KURULDU

Amerika ve Avrupa başta olmak üzere koronavirüs salgınına maruz kalan ülkelerin üniversitelerinin aldığı kararlar oluşturulan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından değerlendirilerek Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritasına Yürütme Kurulu tarafından Türk eğitim sistemine uygun hale getirildi. Buna bağlı olarak, 13 Mart'ta eğitime ara verildikten kısa süre sonra, uzaktan öğretim altyapıları ve insan kaynaklarının durumu konusunda üniversitelerden bilgi alındı. Üniversitelerde Salgın Danışma Komisyonları kuruldu. Hangi üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceği konusunda açıklama yapılmadı ancak kısa süre içerisinde uzaktan eğitim yapacak tüm üniversitelerin isimleri de netleşecek.

5 TEMEL ALANDA ÇALIŞMA YAPILDI

Eğitimin sekteye uğramaması adına, YÖK bünyesinde farklı üniversitelerden alanında uzman hocalar tarafından oluşturan 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu' tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası'na Yürütme Kurulu tarafından son hali verildi. Söz konusu yol haritasında; mevzuat, altyapı, insan kaynakları, içerik, uygulama olmak üzere 5 ana madde alanında çalışma yapıldı.

Mevzuat düzenlemesiyle, Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları'nda önemli değişiklikler yapılarak uzaktan öğretim altyapıları hazır olan üniversitelere, bu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, tüm alanlarda uzaktan öğretim yapma imkanı sağlanıyor. Bu maksatla uzaktan öğretim yapma konusunda mevzuat değişikliğine gidilmiştir. Altyapı konusunda üniversitelerden gelen geri bildirimler değerlendirildi. Üniverstelerin büyük bölümü uzaktan eğitime elverişli altyapıya sahip.

UZAKTAN EĞİTİM 23 MART'TA BAŞLIYOR!

YÖK Başkanı Saraç, ''23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerde, dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Bu kapasiteye henüz sahip olmayan üniversitelerimiz için de yine aynı gün, 23 Mart'ta kısa süre içinde oluşturduğumuz açık ders malzemeleri havuzu bütün üniversitelerimize açılacaktır. Uygulamaya dayalı programlarda bulunan teorik derslerde dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılacak, uygulama dersleri ise yine üniversitelerimizce belirlenen takvimin uzatılması da dahil en uygun zamanda verilecektir.'' dedi. Uzaktan eğitim imkanı lisans, önlisans ve lisansüstü düzeylerde verilebilecek.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Ayrıca üniversitelerin içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin ders havuzlarında bulunan dijital ortamdaki bütün dersler önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adını verilen ara yüzle açık erişime açılacak ve diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de bu havuza ilave edilecek.İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.

Eş zamanlı dersler YÖK tarafından teşvik edilecek ve uygulamalı dersler için de teorik kısımları uzaktan öğretim şeklinde veriliken, uygulamalı alanlarında ise doğru zamanda sıkıştırılmış takvim programı uygulanması planlanıyor. Uzaktan verilecek olan derslerin ölçme ve değerlendirmesi yani sınavların da makro düzeyde belirlenmiş takvime uygun olması şartıyla yine üniversitelerin kendilerine uygun bir dönemde gerçekleştirilecektir. Konuşmasının devamında Yekta Saraç,

"Lisansüstü programlardaki yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının, üniversitelerimizin gerekli altyapıyı oluşturmaları ve 'kayıt altına alınarak denetlenebilir olma şartıyla' dijital ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır.'' ifadelerini kullanıdı.

ÖĞRETİM ELEMENALRINA DA EĞİTİM VERİLECEK

Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilecek. Yeni YÖK olarak 2 yıl önce başlatılan Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, yeni kurulan üniversitelerde bulunan 6 binin üzerinde öğretim elemanına ve 50 binin üzerinde öğrenciye eğitim verildi. Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki tüm öğretim elemanlarına, sürece yardım edebilemeleri amacıylaeğiticilerin eğitimi olarak da adlandırılabilen 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi uygulanacak.