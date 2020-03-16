Üniversitelerin tıp fakültelerinde yıllık izinler durduruldu Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK), üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri ile tıp fakültesi sağlık, uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri hariç yıllık izinlerinin durdurulması kararı aldı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK), üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri ile tıp fakültesi sağlık, uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri hariç yıllık izinlerinin durdurulması kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulundan, üniversite rektörlüklerine idari izinlere ilişkin yazı gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart tarihli genelgesi uyarınca, aynı tarihli yazı ile yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin alınan kararların duyurulduğu aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"İlgili yazının dağıtımını müteakip Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16 Mart tarihli yazısı ile koronavirüsle etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunda aşağıdaki kararlar alındı. Üniversitelerimizin Tıp Fakültesi hastaneleri, tıp fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.

Yurt dışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir. Tıp fakültesindeki intörnlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verilecektir."

Kaynak: AA