Üniversitelerin patent karneleri; finans desteği önemli

'Türkiye'nin Patent Haritası Raporu' hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Haluk Selim, en çok patent başvurusu olan üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olduğunu söyledi. Vakıf üniversitesinin patent başvuru sıralamasında ikinci olmasının önemine dikkat çeken Selim, "Patent başvuruları için finans desteği çok önemli. Üniversitelere patent başvurularıyla ilgili finans desteğinin sağlanması lazım. Vakıf üniversiteleri burada ön planda ama devlet üniversiteleri biraz geride kalıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında açıklanan Patent Effect'in hazırladığı 'Türkiye'nin Patent Haritası Raporu'nda üniversitelerin patent lisanslama yetkinliğine dair kapsamlı bilgiler de yer aldı. En çok patent başvurusu olan üniversiteler arasında ilk sırada 549 patent ile İstanbul Üniversitesi yer aldı. 479 patent ile ikinci sırada İstanbul Gelişim Üniversitesi, 133 patent ile de İstanbul Teknik Üniversitesi üçüncü sıraya yerleşti. Son dönemde dünyada pandeminin de etkisiyle patent başvurularında yüzde 10'luk bir azalış olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selim, "Patent yeniden bir şeyi ortaya çıkarmak ya da yeni bir buluştur. Dolayısıyla çok önemli çalışmaların göstergesi olarak kabul ediliyor. Finans desteği patent başvuruları için çok önemli. İGÜ, bu finans desteğini sağlamış üniversite olarak ikinci sırada yer alıyor" diye konuştu.

SAĞLIK VE BİYOMEDİKAL MALZEMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR İLK SIRADA

Patent başvurularında sağlığın ön planda olduğunu ifade eden Selim, "Patentle ilgili sağlık ve biyomedikal malzemeyle ilgili çalışmalar ilk sırada yer alıyor. Ardından yapay zeka-robotik çalışmaları ön planda. Diğer bir çalışma ise dijitalleşme ile ilgili. Üniversiteler artık biyomedikal malzemelere yöneldiler özellikle nano boyutta çalışmalar artış gösterdi. Sanayi ve teknolojide özellikle savunma sanayii ön planda. Bütün bunlar dijitalleşme, yapay zeka ve diğer çalışmalar endüstri 4.0'ı gösteriyor. Endüstri 4.0 2010'lu yıllardan sonra geçiş yapıldı ama özellikle nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti gibi birçok konularda endüstri 4.0'a doğru evrilmiş durumda" dedi.

ÜNİVERSİTELERİN GÖSTERGELERİNDE İYİLEŞME VAR

YÖK tarafından üniversitelerin 2019 yılı karnelerinin de açıklandığını hatırlatan Prof. Dr. Selim, üniversitelerin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşme olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin karnelerini açıkladı. Üniversiteler için bu rapor çok önemli. Gözle görülür bir iyileşme olduğu belirtildi. 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5 kategoride değerlendirildi. Özellikle eğitim ve öğretim kalitesinde yükselme olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde özel ve vakıf üniversitelerinde pek fazla akademisyen yoktu. Son 10 yıla bakıldığında büyük bir gelişme gösterdi. Öğretim üyesi sayılarında da büyük bir artış gözlendi. Ar-Ge ve Proje yayın konularında da yükselme kaydedildi. Burada yayın teşvikleri ön plana çıktı. Hem devletin yayın teşvik politikası var hem de özel ve vakıf üniversitelerinde de ekstra yayın teşvik politikasıyla ücretlendirme oldu. Bu da öğretim üyelerinde yayın yapma isteğini artırdı. Bir diğer konu uluslararasılaşma. Bizler de hocalar yurt dışından üniversitelerle beraber proje yapma alışkanlığı geliştirdi. Bu da bunun bir göstergesi. Bütçe ve finansman konusu da, üniversitelerin bütçelerinde artış olduğunu gösteriyor. Bilimsel araştırma, Ar-Ge konusunda hem özel, hem vakıf ve devlet üniversitelerinde Ar-Ge pazarı oluştu. Sosyal sorumluluk projeleri de çok arttı. Özellikle TÜBİTAK bunu çok destekliyor. Üniversitelerdeki hocalarla beraber halkımızın içerisindeki tüm paydaşlar bir araya geliyor ve projeleri yapıyoruz. Bu da rapora yansımış durumda. 5 kategoride üniversitelerin seviyeleri yükseldi. Bundan sonraki son 5 sene içerisinde ilk 500'e girecek üniversitelerimizin sayısının artacağını düşünüyorum."

Üniversitelerin inovasyon performanslarının ölçümü açısından raporun çok önemli olduğuna vurgu yapan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Çalışma yürüten tüm kurumları ve üniversiteleri gözlemleyebiliyorsunuz. İş birlikleri açısından bir fırsat sağlıyor. İGÜ de elektronikten gastronomiye birçok alanda öncü konumunda. Son 10 yıldaki patent başvurularında ise 'dijital veri işleme teknolojileri', 'teşhis ve cerrahi amaçlı teknolojiler' ve 'kablosuz iletişim teknolojileri' olarak ön plana çıkıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı