Üniversitelerimizdeki Güvenlik Tedbirleri ile Öğrencilerimizin Barınma ve Diğer İhtiyaçları Yapılan Toplantıda Değerlendirildi - Haberler
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Üniversitelerimizdeki Güvenlik Tedbirleri ile Öğrencilerimizin Barınma ve Diğer İhtiyaçları Yapılan Toplantıda Değerlendirildi

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Üniversitelerimizdeki Güvenlik Tedbirleri ile Öğrencilerimizin Barınma ve Diğer İhtiyaçları Yapılan Toplantıda Değerlendirildi

Üniversitelerimizdeki Güvenlik Tedbirleri ile Öğrencilerimizin Barınma ve Diğer İhtiyaçları Yapılan Toplantıda Değerlendirildi2021-2022 Akademik yılında üniversitelerimizde huzur ve güveni artırmaya yönelik olarak, ilimiz Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkelerinde alınacak güvenlik...

Üniversitelerimizdeki Güvenlik Tedbirleri ile Öğrencilerimizin Barınma ve Diğer İhtiyaçları Yapılan Toplantıda Değerlendirildi2021-2022 Akademik yılında üniversitelerimizde huzur ve güveni artırmaya yönelik olarak, ilimiz Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerimizin barınma ve diğer ihtiyaçları Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Bülent Ecevit Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe Kaymakamları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Belediyesi Başkan Yrd. Erol Yılmaz, kolluk kuvvetlerimizin yetkilileri, akademik kadro, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

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Haber: Üniversitelerimizdeki Güvenlik Tedbirleri ile Öğrencilerimizin Barınma ve Diğer İhtiyaçları Yapılan Toplantıda Değerlendirildi - Haberler
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