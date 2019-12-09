Üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacak

09.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:01

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin Cumhurbaşkanlığınca onaylandığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalkınma yolundaki 2023 hedeflerine ulaşmasının, ancak nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücüyle mümkün olduğu bildirildi. Bu bağlamda 'Yeni YÖK' anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için pek çok projenin planlandığı kaydedilen açıklamada, "Bu projeleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu projelerden birisi olan 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin Kurulumuzca yükseköğretim kurumlarına tahsisi Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunmuştur" denildi.

ÖĞRETİM ÜYESİ TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN ALANLAR DİKKATE ALINDIİlave kadro izinleri için yapılan merkezi planlamada öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanların dikkate alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda 180 adedi hukuk olmak üzere; 'Eczacılık, Mimarlık, Psikoloji, Hemşirelik, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi, Özel Eğitim, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi' gibi alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verilmiştir. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacaktır. Yapılan planlama ve projeksiyonlarımıza göre müteakip iki sene aynı minvalde bu politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliği büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Diğer taraftan üniversite planlaması ve talebi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen izin sonucu çıkılan ilan süreçleri de aynen devam etmektedir. Öncelikli alanlar kapsamında verilen bu yeni izinler bu yürüyen süreçlere ilaveten merkezi planlama sonucu yükseköğretim kurumlarına verilen 'ek' izinlerdir."

Kaynak: DHA