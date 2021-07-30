Üniversitelerden yanan ormanlar için fidan bağışı
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Üniversitelerden yanan ormanlar için fidan bağışı

Üniversitelerden yanan ormanlar için fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Medipol Üniversiteleri yanan ormanlar için fidan bağışı kampanyası başlattı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Medipol Üniversiteleri yanan ormanlar için fidan bağışı kampanyası başlattı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Her Öğrenci Bir Fidan" adıyla başlatılan kampanya ile Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışlanması hedefleniyor.

Üniversitelerin birlikte başlattığı fidan bağışı kampanyasıyla yurdun farklı illerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sunmak ve yeşilin önemine duyarlılığı artırmak amaçlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından, "Her Öğrenci Bir Fidan diyerek, Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışı yapacağız. Siz de katılın yaralarımızı saralım, gelin nefes olalım" cümleleriyle başlatılan kampanyada, üniversiteler, birbirlerini etiketleyerek fidan bağışına davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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